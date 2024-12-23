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Сабуров Андрей Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сабуров Андрей Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3712-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Дата крещения
24.05.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 22об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 352 муж
Урожд. - Сабуров Семен Андреевич
Отец - Сабуров Андрей Филиппович, непременный работник
Воспр. - Титов Петр Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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