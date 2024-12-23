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Васильев Матвей Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Васильев Матвей Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3707-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
19.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.05.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 347 жен
Урожд. - Зайкова Елена Георгиевна
Отец - Зайков Георгий Федорович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Васильева Агафья Ивановна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Васильев Матвей Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
* запись про воспиремника недописана, данные указаны предположительно
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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