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Сандалова Евфимия Онисимовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сандалова Евфимия Онисимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3699-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.05.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 21об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 339 жен
Урожд. - Житлухина Елена Георгиевна
Отец - Житлухин Георгий Иванович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Сандалова Евфимия Онисимовна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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