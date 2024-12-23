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Кузнецова Иустина Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кузнецова Иустина Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3681-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена рекрута
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.05.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 20об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 321 жен
Урожд. - Васильева Гликерия Макаровна
Отец - Васильев Макар Васильевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кузнецова Иустина Васильевна, жена рекрута (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Кузнецов Власий Климентьевич, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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