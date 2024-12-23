Кузьмин Григорий Федорович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Кузьмин Григорий Федорович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3673-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- Штата Камско-Ижевских заводов титулярный советник
- Нас. пункт приписки
- с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата крещения
- 04.05.1828
- Священнослужители
- протоиерей Лятушевич Захарий, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 20
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 313 жен
Крещен. - Степанова Пелагия / Парша Данииловна, мастерового Даниила Степанова дочь
Отец - Степанов Даниил Степанович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кузьмина Елизавета Ивановна, жена титулярного советника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Кузьмин Григорий Федорович, Штата Камско-Ижевских заводов титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: мастерового новокрещена из вотяков Даниила Степанова дочь Парша рожденная в язычестве при крещении наречена Пелагиею 12 лет от рода
- Примечание / Дополнительно
- мастерового новокрещена из вотяков Даниила Степанова дочь Парша рожденная в язычестве при крещении наречена Пелагиею 12 лет от рода
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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