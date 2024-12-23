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Кузьмина Елизавета Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кузьмина Елизавета Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3673-р
Роль персоны
Воспр.
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена титулярного советника
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.05.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 313 жен
Крещен. - Степанова Пелагия / Парша Данииловна, мастерового Даниила Степанова дочь
Отец - Степанов Даниил Степанович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кузьмина Елизавета Ивановна, жена титулярного советника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Кузьмин Григорий Федорович, Штата Камско-Ижевских заводов титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: мастерового новокрещена из вотяков Даниила Степанова дочь Парша рожденная в язычестве при крещении наречена Пелагиею 12 лет от рода
Примечание / Дополнительно
мастерового новокрещена из вотяков Даниила Степанова дочь Парша рожденная в язычестве при крещении наречена Пелагиею 12 лет от рода
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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