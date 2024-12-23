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Широбокова Анисия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбокова Анисия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3669-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь умершего новокрещена
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
0-.05.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 19об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 309 жен
Урожд. - Широбокова Мавра Карповна
Отец - Широбоков Карп Гавриилович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбокова Анисия Ивановна, дочь умершего новокрещена (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Широбоков Иван Ефимович, умерший новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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