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Краев Сергей Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Краев Сергей Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3667-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дьякон
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
03.05.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 19об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 307 муж
Урожд. - Тимофей Николаевич
Отец - Николай Петрович, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Краев Сергей Андреевич, дьякон (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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