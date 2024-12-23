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Ирина Исаиевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ирина Исаиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3655-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.04.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.04.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 295 жен
Урожд. - Ирина Исаиевна
Отец - Исаия Никитич, новокрещен (д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Иулиания Емельяновна, жена новокрещена (д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Емельян Васильевич, новокрещен (д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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