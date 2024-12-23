Андрей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Захарович

Андрей Захарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Андрей Захарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3654-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.04.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.04.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 294 жен
Урожд. - Ирина Андреевна
Отец - Андрей Захарович, новокрещен (д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Агриппина Захаровна, родная сестра (д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.