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Горбунов Николай Авраамович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Горбунов Николай Авраамович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3650-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
21.04.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
22.04.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 18об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 290 жен
Урожд. - Горбунова Ирина Игнатовна
Отец - Горбунов Игнат Авраамович, непременный работник
Воспр. - Горбунова Параскева Афанасьевна, жена непременного работника (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Горбунов Николай Авраамович, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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