Окулов Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкулов Иван Никифорович

Окулов Иван Никифорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Окулов Иван Никифорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3638-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.04.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.04.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 278 муж
Урожд. - Окулов Трофим Иванович
Отец - Окулов Иван Никифорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Чайников Семен Федорович, полковой ученик из рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
12.04.1828 ст.
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.