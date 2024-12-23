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Мехоношина Елизавета Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мехоношина Елизавета Яковлевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3629-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.04.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.04.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 17об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 269 жен
Урожд. - Мехоношина Елизавета Яковлевна
Отец - Мехоношин Яков Павлович, коллежский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Липатникова Мария Александровна, жена титулярного советника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Липатников Петр Семенович, Титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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