Шутов Иван -
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Шутов Иван -
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3613-р
- Роль персоны
- Отец
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- умерший непременный работник
- Нас. пункт приписки
- д. Светлая, Воткинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата крещения
- 04.04.1828
- Священнослужители
- протоиерей Лятушевич Захарий
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 16
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 253 жен
Крещен. - Шутова Марфа Ивановна, умершего непременного работника Иоанна Шутова дочь девица
Отец - Шутов Иван -, умерший непременный работник (д. Светлая, Воткинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Водкинскаго прихода деревни Светлой умершего непременного работника Иоанна Шутова дочь девица Марфа тоже из раскольников поповской секты приведена в православие
- Примечание / Дополнительно
- Водкинскаго прихода деревни Светлой умершего непременного работника Иоанна Шутова дочь девица Марфа тоже из раскольников поповской секты приведена в православие
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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