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Шутов Иван -

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Шутов Иван -
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3613-р
Роль персоны
Отец
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
умерший непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Светлая, Воткинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.04.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 253 жен
Крещен. - Шутова Марфа Ивановна, умершего непременного работника Иоанна Шутова дочь девица
Отец - Шутов Иван -, умерший непременный работник (д. Светлая, Воткинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Водкинскаго прихода деревни Светлой умершего непременного работника Иоанна Шутова дочь девица Марфа тоже из раскольников поповской секты приведена в православие
Примечание / Дополнительно
Водкинскаго прихода деревни Светлой умершего непременного работника Иоанна Шутова дочь девица Марфа тоже из раскольников поповской секты приведена в православие
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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