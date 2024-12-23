Бочкарев Степан - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарев Степан -

Бочкарев Степан -

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бочкарев Степан -
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3612-р
Роль персоны
Отец
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.04.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 252 муж
Крещен. - Бочкарев Евсевий Степанович, непременный работник
Отец - Бочкарев Степан -, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Починка Русскаго Вожоя непременный работник Евсевий Стефанов сын Бочкарев из раскольников поповской секты приведен в православие
Примечание / Дополнительно
Починка Русскаго Вожоя непременный работник Евсевий Стефанов сын Бочкарев из раскольников поповской секты приведен в православие
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.