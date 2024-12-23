Ильина Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина Татьяна Борисовна

Ильина Татьяна Борисовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ильина Татьяна Борисовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3606-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.04.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.04.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 15об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 246 муж
Урожд. - Ефим
Мать - Ильина Татьяна Борисовна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Охотников Николай Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
Комментарий наборщика
у матери ребенка бывший муж Ильин Афанасий умер 26.01.1827
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.