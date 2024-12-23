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Москвина Наталья Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Москвина Наталья Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3600-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена губернского секретаря
Нас. пункт приписки
г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.03.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 15об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 240 жен
Урожд. - Шестакова Александра Ивановна
Отец - Шестаков Иван Давидович, Титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Москвина Наталья Семеновна, жена губернского секретаря (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Москвин Иосиф Васильевич, губернский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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