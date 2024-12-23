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Меньшова Мария Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Меньшова Мария Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3599-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.03.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 239 жен
Урожд. - Меньшова Мария Васильевна
Отец - Меньшов Василий Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Крюкова Мария Романовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Крюков Роман Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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