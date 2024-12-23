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Тютяков Степан Силич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Тютяков Степан Силич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3597-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.03.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 237 муж
Урожд. - Тютяков Степан Силич
Отец - Тютяков Сила Маркович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Беляев Максим Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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