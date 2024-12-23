Потапов Василий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Василий Захарович

Потапов Василий Захарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Потапов Василий Захарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3595-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.03.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 235 жен
Урожд. - Потапова Матрона Васильевна
Отец - Потапов Василий Захарович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Потапова Александра Прохоровна, невестка (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Потапов Тит Захарович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.