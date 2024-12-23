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Иванов Гавриил Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Иванов Гавриил Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3590-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.03.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 230 муж
Урожд. - Иванов Гавриил Сергеевич
Отец - Иванов Сергей Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Федоров Моисей, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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