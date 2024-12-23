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Штин Семен Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Штин Семен Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3588-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
23.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
24.03.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 228 жен
Урожд. - Чайникова Матрона Григорьевна
Отец - Чайников Григорий Андреевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Штин Евдокия Антоновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Штин Семен Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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