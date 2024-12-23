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Безпятов Гавриил Фаддеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Безпятов Гавриил Фаддеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3587-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
24.03.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 227 муж
Урожд. - Безпятов Гавриил Фаддеевич
Отец - Безпятов Фаддей Памфилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Малыгинн Ермил Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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