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Сметанин Трофим Потапович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сметанин Трофим Потапович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3581-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
19.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
22.03.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 221 жен
Урожд. - Холмогорова Матрона Захаровна
Отец - Холмогоров Захар Иванович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Сметанина Анисия Трофимовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сметанин Трофим Потапович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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