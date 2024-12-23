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Наговицын Назар

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Наговицын Назар
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3568-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
16.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.03.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 13об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 208 жен
Урожд. - Нагавицына Дарья Кондратовна
Отец - Нагавицын Кондрат Степанович, непременный работник (поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Наговицына Елизавета Ивановна, жена непременного работника (поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Наговицын Назар, непременный работник (поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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