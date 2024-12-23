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Ширяева Феодосия Саввична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ширяева Феодосия Саввична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3567-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
родная сестра
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.03.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 13об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 207 жен
Урожд. - Ширяева Дарья Саввична
Отец - Ширяев Савва Саввич, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ширяева Феодосия Саввична, родная сестра (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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