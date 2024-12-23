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Зорина Дарья Кондратовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Зорина Дарья Кондратовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3564-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.03.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей с причтом
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 204 жен
Урожд. - Зорина Дарья Кондратовна
Отец - Зорин Кондрат Никифорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Денжурина Неонила Елизаровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Денжурин Иван, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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