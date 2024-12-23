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Жуланов Агафоник

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Жуланов Агафоник
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3563-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
12.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.03.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей с причтом
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 203 жен
Урожд. - Ковязина Дарья Андреевна
Отец - Ковязин Андрей Хрисанфович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Жуланова Матрона Александровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Жуланов Агафоник, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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