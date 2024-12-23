Ковязин Андрей Хрисанфович
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Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Ковязин Андрей Хрисанфович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3563-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 12.03.1828
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Нас. пункт приписки
- с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата крещения
- 15.03.1828
- Священнослужители
- иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей с причтом
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 13
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 203 жен
Урожд. - Ковязина Дарья Андреевна
Отец - Ковязин Андрей Хрисанфович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Жуланова Матрона Александровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Жуланов Агафоник, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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