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Афанасий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Афанасий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3562-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Гондырева, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
14.03.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей с причтом
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 202 жен
Урожд. - Дарья Афанасиевна
Отец - Афанасий Васильевич, непременный работник (д. Гондырева, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мария Андреевна, дочь непременного работника (д. Гондырева, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Андрей Антонович, непременный работник (д. Гондырева, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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