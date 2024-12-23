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Кантаева Дарья Никитична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кантаева Дарья Никитична
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3561-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
14.03.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей с причтом
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 201 жен
Урожд. - Кантаева Дарья Никитична
Отец - Кантаев Никита Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кашникова Софья Герасимовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Кашников Андрей Гавриилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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