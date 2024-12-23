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Котегов Ксенофонт Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Котегов Ксенофонт Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3556-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.03.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей с причтом
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 12об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 196 жен
Урожд. - Котегова Дарья Ксенофонтовна
Отец - Котегов Ксенофонт Николаевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Екатерина Матвеевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Матвей Аникеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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