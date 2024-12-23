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Ефим Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ефим Андреевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3555-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.03.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей с причтом
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 12об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 195 муж
Урожд. - Ефим Андреевич
Отец - Андрей Елисеевич, непременный работник (д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Нестеров Илья Максимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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