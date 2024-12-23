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Засенко Наталия Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Засенко Наталия Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3549-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь Титулярного советника
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.03.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 189 жен
Урожд. - Гребенщикова Александра Павловна
Отец - Гребенщиков Павел Алексеевич, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Засенко Наталия Васильевна, дочь Титулярного советника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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