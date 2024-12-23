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Густенева Дарья Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Густенева Дарья Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3541-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.03.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.03.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 11об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 181 жен
Урожд. - Густенева Дарья Васильевна
Отец - Густенев Василий Николаевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Густенева Александра Николаевна, родная сестра (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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