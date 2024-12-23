Мокей Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокей Трифонович

Мокей Трифонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мокей Трифонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3533-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
поч. Выжоил, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.02.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 173 муж
Урожд. - Василий Степанович
Отец - Степан Алексеевич, новокрещен (поч. Выжоил, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мокей Трифонович, новокрещен (поч. Выжоил, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.