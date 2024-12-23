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Козмина Дарья Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Козмина Дарья Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3532-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.02.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 172 жен
Урожд. - Козмина Евдокия
Мать - Козмина Дарья Ивановна (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбокова Ксения Трифоновна, жена новокрещена (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Широбоков Родион Кузьмич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
Комментарий наборщика
у вдовы Дарьи Ивановой дочери Козминой жены Широбоковой
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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