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Широбоков Епифан Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Епифан Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3531-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.02.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 171 жен
Урожд. - Широбокова Евдокия Епифановна
Отец - Широбоков Епифан Алексеевич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбокова Евдокия Павловна, дочь новокрещена (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Широбоков Павел Алексеевич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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