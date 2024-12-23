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Исаия Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Исаия Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3526-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.02.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 166 муж
Урожд. - Загребин Василий Семенович
Отец - Загребин Семен Герасимович, отданный в солдаты новокрещен (поч. Утор, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Исаия Иванович, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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