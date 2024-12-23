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Загребин Василий Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Загребин Василий Семенович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3526-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Утор, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.02.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 166 муж
Урожд. - Загребин Василий Семенович
Отец - Загребин Семен Герасимович, отданный в солдаты новокрещен (поч. Утор, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Исаия Иванович, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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