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Широбоков Захар Амвросиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Захар Амвросиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3525-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.02.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 10об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 165 муж
Урожд. - Вахрушев Василий Гордеевич
Отец - Вахрушев Гордей Гавриилович, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбоков Захар Амвросиевич, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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