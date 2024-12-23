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Антон Захарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Антон Захарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3524-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.02.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 10об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 164 жен
Урожд. - Евдокия Антоновна
Отец - Антон Захарович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Евдокия Романовна, жена непременного работника (д. Ягул-Чудзи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сергей Прохорович, непременный работник (д. Ягул-Чудзи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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