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Петр Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Петр Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3516-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.02.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 156 жен
Урожд. - Александра Петровна
Отец - Петр Георгиевич, новокрещен (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широких Анна Ивановна, жена священника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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