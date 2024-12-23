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Петина Евдокия Спиридоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Петина Евдокия Спиридоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3513-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.02.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 153 жен
Урожд. - Петина Евдокия Спиридоновна
Отец - Петин Спиридон Даниилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Невоструева Екатерина Филипповна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Невоструев Николай Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
*фамилия восприемницы дополнены из другого источника
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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