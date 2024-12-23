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Пушин Степан Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пушин Степан Семенович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3511-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.02.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 151 муж
Урожд. - Пушин Порфирий Степанович
Отец - Пушин Степан Семенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Тюфтин Андрей Ефимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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