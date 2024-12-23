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Соловьев Ананий Максимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Соловьев Ананий Максимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3509-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.02.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 149 жен
Урожд. - Соловьева Евдокия Ананиевна
Отец - Соловьев Ананий Максимович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стерхова Татьяна Семеновна, дочь непременного работника (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Стерхов Семен Сидорович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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