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Стерхова Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Стерхова Евдокия Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3507-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.02.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 9об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 147 жен
Урожд. - Стерхова Евдокия Ивановна
Отец - Стерхов Иван Захарович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стерхова Матрона Ивановна, родная дочь (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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