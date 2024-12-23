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Нагавицын Иван Самуилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Нагавицын Иван Самуилович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3505-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Ключевский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
24.02.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 9об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 145 муж
Урожд. - Нагавицын Иван Самуилович
Отец - Нагавицын Самуил Назарович, непременный работник (поч. Ключевский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Иванов Родион Поликарпович, сын мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Иванов Поликарп Миронович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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