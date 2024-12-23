Колбин Андрей Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбин Андрей Пименович

Колбин Андрей Пименович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Колбин Андрей Пименович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3504-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.02.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 9об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 144 муж
Урожд. - Бутусов Тарасий Васильевич
Отец - Бутусов Василий Васильевич, непременный работник (поч. Ключевский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Колбин Андрей Пименович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.