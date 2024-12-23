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Лосева Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Лосева Евдокия Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3495-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.02.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 135 жен
Урожд. - Лосева Евдокия Ивановна
Отец - Лосев Иван Семенович, унтер-офицер подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Филиппова Ксения Григорьевна, жена писаря 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Филиппов Матвей Агапиевич, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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